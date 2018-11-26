﻿ Синоптики представили свой прогноз на ближайшие дни, Mixnews.lv

Общество |

В начале наступившей недели в Латвии ожидается снег, а со среды станет холоднее и усилится ветер, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В центральных и западных регионах страны выпадет до нескольких сантиметров снега, в том числе в Риге. В четверг начнет усиливаться южный ветер, его скорость в порывах достигнет 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в середине недели местами опустится по ночам ниже -10 градусов, небольшой мороз ожидается также в течение дня.