﻿ 1 декабря состоится выставка зарубежного образования, Mixnews.lv

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1 декабря в Риге в Radisson Blu Hotel Latvija состоится выставка зарубежных средних школ и языковых лагерей.

В единственной в Латвии специализированной выставке принимают участие директора и ведущие специалисты известных во всем мире средних школ, международных колледжей и языковых лагерей.

На выставке будут представлены учебные заведения и программы, которые открывают лучший путь поступления в ведущие университеты мира: программы основной и средней школы в Великобритании, США, Канаде, Германии, Испании и Швейцарии.

Родители и сами учащиеся смогут выбрать возможность будущей учебы во время весенних или летних каникул в лучших языковых лагерях, которые организуют программы изучения английского языка в сочетании с активным отдыхом, экскурсиями, любимыми видами спорта.

В ходе мероприятия можно узнать подробнее о финансировании учебы, включая возможности получения стипендий, специальных предложений и скидок.

В выставке также принимают участие ведущие агентства по международному образованию Baltic Council for International Education и Meridian Group, которые помогут в общении с участниками выставки и в оформлении заявок на обучение.

Во время выставки образовательное агентство Meridian Group откроет новый сезон языковых путешествий 2019 года, включая самые популярные поездки для школьников, молодежи и взрослых в Великобританию, США, Канаду, Германию, Францию, на Кипр, на Мальту и в другие страны. Для всех посетителей выставки – лучшие скидки и специальные предложения.