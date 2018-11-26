﻿ Bezvests: создано приложение, помогающее в поисках пропавших детей, Mixnews.lv

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Каждый год в Латвии без вести пропадает около тысячи человек - это и дети, и взрослые. Большинство пропавших находят, но несколько сотен так и остаются не найденными, пишет поисковая организация Bezvests.lv.

Их ищут полиция, близкие и добровольцы поисковой общественной организации Bezvests.lv (член Европейской поисковой организации Missing children Europe), но для успешного поиска нужно больше людей, хорошее оборудование и ресурсы. А иногда даже один человек, который где-то случайно заметил пропавшего, может спасти ему жизнь одним звонком или сообщением в поисковый центр.

Приложение Bezvests.lv, которое поисковая организация и ее партнеры представляют, решает сразу две задачи: информирует о пропавших людях и координирует поиски.

Информированные пользователи могут по фото узнать пропавшего, сообщить об этом поисковикам и даже предотвратить несчастный случай. А координация добровольцев с помощью такого приложения делает поиски эффективнее, поскольку смартфоны есть у всех.

Скачать приложение совершенно бесплатно можно здесь: www.Bezvests.lv/app.

Когда кто-то пропадает, счет идет на часы. Приложение увеличивает шансы найти пропавшего и оказать ему необходимую помощь. Каждый из нас может помочь в поиске пропавшего человека — надо только знать, что его ищут.

Приложение и рекламная кампания разработаны специально для поисковой волонтерской организации Bezvests.lv, при участии в испытаниях самих добровольцев и с учетом их многолетнего поискового опыта - http://www.bezvests.lv.