﻿ В Латвии - самый быстрый рост зарплаты в Балтии, Mixnews.lv

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Реальная зарплата в Латвии в прошлом году выросла на 4,8%, и это является самым стремительным приростом среди стран Балтии, заявила в понедельник Всемирная организация труда (ILO).

По данным ILO, в Литве реальная зарплата в 2017 году выросла на 4,7%, в Эстонии на 2,8%.

В Европе и Центральной Азии самый высокий рост зарплат в прошлом году зарегистрирован на Украине (+19,1%), в Румынии (+12,8%), в Армении (+11,8%), в Болгарии (+10,5%) и Венгрии (10,3%). В Германии рост зарплат в прошлом году составил 0,9%.

В рамках региона крупнейшее падение зарплат зафиксировано в Азербайджане (-6,4%), в Туркменистане (-5,9%), в Греции (-3,5%), Казахстане (-2,1%), Испании (-1,8%), Австрии (-1,5%).

В мире реальная зарплата в прошлом году выросла на 1,8%.