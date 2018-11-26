﻿ "Бог есть! И люди тоже!" Владелица пропавшей собаки благодарит за помощь, Mixnews.lv

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Пропавшая в воскресенье в Юрмале собака породы йорк найдена и сейчас находится дома. Об этом в соцсети Facebook сообщила хозяйка животного, поблагодарив всех за помощь.

"Мы нашли нашу собаку! Всем огромное спасибо! Благодаря вашему огромному количеству репостов женщина узнала нашу собаку, увидев ее в парке и позвонила! И муж поехал туда и нашёл! Собака бегала и играла с лисой!", - написала владелица.

Также женщина написала, что собака пережила попадание под машину, а потом от шока убежала и потерялась, искали до 2 часов ночи.

"В фейсбуке опубликовала пост на своей странице и в группах разных про Животных, и люди неравнодушные!!! Больше 1000 перепостов вчера, и сегодня столько же или больше. Вчера несколько незнакомых человек приехали ночью и искали с нами! И ещё владельца с охотничьей собакой нашли! И сегодня продолжили поиски! Бог есть! И люди тоже! Сегодня расклеивали весь день объявления на остановки, магазины, просто людям раздавали, на 3 радио подали, но помог реально Фейсбук! Столько репостов, и люди в разных соответствующих группах выставляли мой пост! И один из репостов уже разных групп и огромного количества людей увидела женщина- гуляющая с ребёнком около своего дома, и она видела нашу собаку по описанию и в комбинезоне, и пост на фейсбук и позвонила!!!! Один звонок, который все решил! Это непередаваемое счастье! Когда уже не знаешь, на что надеяться, бессонная ночь, когда не знаешь, как твоя собака Йорк переживёт -1 ночью, хоть и в комбинезоне... и сегодня после этой ужасной ночи, ещё день искали везде, и этот звонок, что только что видели твою собаку! И поехали и нашли! Господи! Ты есть!", - пишет владелица.