﻿ Microsoft стала дороже Apple, Mixnews.lv

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Microsoft обогнала по капитализации компанию Apple в ходе торгов, пишет Bloomberg.

Цена акций Microsoft выросла на 2,1%, увеличив общую стоимость компании до 812,93 млрд долларов. Акции Apple потеряли 0,7%, и общая капитализация потеряла порядка 300 млрд долларов, снизившись до уровня 812,60 млрд.

В начале августа Apple стала первой в мире компанией с капитализацией свыше одного триллиона долларов. Тогда цена одной акции компании достигла 205,22 доллара.

Источник: ПОЛИТ.ру

Фото: pixabay.com