﻿ IKEA призывает латвийских покупателей вернуть опасные столы, Mixnews.lv

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IKEA отзывает часть столов из серии GLIVARP и призывает всех покупателей, которые приобрели указанный стол, вернуть его в магазин IKEA в Риге, получив полное возмещение цены или возможность обменять товар на другой стол.

Возвращая товар, нет необходимости предъявлять чек.

Из продажи отзывают только белые столы GLIVARP с матовым стеклом, которые были в продаже с февраля 2017 года. Компания IKEA получила жалобы касательно неустойчивости выдвигающейся части стола, и о возможном падении этой части.

IKEA со всей ответственностью подходит к безопасности своих товаров, в целях безопасности, было принято решение отозвать стол GLIVARP из продажи по всему миру.

Напомним, что магазин IKEA в Латвии был открыт в конце августа этого года, а в первый день его посетили 20 тысяч человек .