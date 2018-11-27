﻿ Знарок вернется в сборную России по хоккею, Mixnews.lv

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Олег Знарок станет главным консультантом тренерского штаба национальной сборной России по хоккею. Один из самых успешных и популярных отечественных специалистов в этом качестве будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов, сообщает газета "Коммерсант".

О возвращении Знарка к тренерской работе будет объявлено 27 ноября на торжественной церемонии в Кремле, на которой он будет награжден орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх 2018 года.

В обязанности 55-летнего специалиста будет входить наблюдение за играми, тренировочным процессом всех сборных команд различных возрастных категорий, консультирование тренеров, проведение тренировок во время сборов у молодежных и юниорских команд.

Иными словами, Знарок будет курировать подготовку лучших и наиболее перспективных игроков.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг уверен, что тренерский опыт Знарка будет способствовать "выходу на новый уровень" игроков и поможет "выявить и подготовить новых звезд" к следующей Олимпиаде.

Позднее во вторник назначение Знарка подтвердила Федерация хоккея России. Специалист будет работать в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".

"Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех", - цитирует тренера пресс-служба ФХР.

Олег Знарок возглавлял сборную России в 2014-2018 годах, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2014 года. С 2016 по 2018 год работал главным тренером СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина (2017).

Источник: Newsru.com