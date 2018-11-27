﻿ Будем учиться по-новому: утверждены реформы Шадурскиса, Mixnews.lv

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Правительство во вторник утвердило разработанный Министерством образования и науки (МОН) новый стандарт основного образования.

В разработке нового стандарта принимали участие около 300 практикующих педагогов школ и преподавателей вузов, стандарт опробовали более 100 школ, четыре месяца велось его общественное обсуждение.

Новый стандарт основного образования даст учебным заведениям больше свободы в организации учебного процесса, ранее заявил руководитель Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс.

В новом стандарте содержание обучения организовано по семи важным сферам жизни человека: языки, социальная и гражданская сфера, культура и искусство самовыражения, естественные науки, математика, технологии, здоровье и физическая активность.

В 1-3-х классах предусмотрена новая методика оценки, которая позволит детально определить, какие предметы школьнику даются, а какие - нет.

Введены изменения и в расписание уроков. Так, освоение второго иностранного языка будет начинаться в 4-м классе, изучение истории Латвии и всемирной истории будет объединено, а литература будет включена в область культуры и искусства самовыражения.

В новое учебное содержание включен новый учебный модуль - драма, а также изучение технологий. Планируется ввести в 1-9-х классах новый учебный предмет "Дизайн и технологии" и "Компьютерные науки", в 7-м классе - инженерные науки, а в средней школе - модуль компьютерных наук, дизайна и технологий для углубленного изучения.

Постепенное введение нового содержания образования в школах начнется с 1 сентября 2020 года.