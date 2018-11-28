﻿ В Царникаве открывается самый длинный в Латвии променад к морю, Mixnews.lv

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В субботу, 1 декабря в Царникаве состоится торжественное открытие самого длинного променада в Латвии с твердым покрытием. Дорожка, протяженностью 1800 метров, ведет через природный парк Piejūra прямо к морю.

Новый променад – единственный в своем роде, сообщает Царникавская краевая дума. Длина дорожки с жестким покрытием составляет почти два километра, она расположена на территории природного парка Piejūra, который находится на охраняемой территории Natura 2000, поэтому строительство набережной проводилось в особых обстоятельствах — с уважением к природе и соблюдением инструкции экологических служб.

В дюнной зоне бетонную плитку сменяют доски, а перед выходом на море обустроена деревянная смотровая площадка.

Вдоль променада расположены пять зон отдыха со скамейками, велосипедами и мусорными ведрами, а также туалет, который работает в течение летнего сезона. Также на набережной установлен встроенный счетчик посетителей для оценки количества людей, пользующихся этим маршрутом.