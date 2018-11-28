﻿ Мороз и солнце: в Латвии ожидается ясный день, Mixnews.lv

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Мороз и солнце: в Латвии ожидается ясный день (3)

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Общество | 28 ноября 2018 года, 09:18

В среду в Латвии будет солнечно, местами возможен небольшой снег, утром и вечером - туман, прогнозируют синоптики.

В середине дня температура воздуха составит 0..-5 градусов, вечером столбик термометра опустится ниже -10 градусов.

В Риге сегодня также солнечно, без осадков. Температура воздуха составит -2..-3 градуса, после захода солнца станет холоднее.

Между тем под утро столбик термометра в аэропорту "Рига" опустился до отметки в -11 градусов. Это самое морозное утро в Риге за последние 8 месяцев.

Комментарии 3
Местный48 минут назад
А работать будешь?
1
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Patriot2 часа назад
Skaista ziemas diena mùsu skaistajà Latvijà.
3
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мда15 минут назад
не берут. русского не знает. помои жрет. кому такой нужен?
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