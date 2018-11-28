﻿ "Бабушка, родители напились": ребенка пришлось спасать полиции, Mixnews.lv

"Бабушка, родители напились": ребенка пришлось спасать полиции (10)

фото

Общество | 28 ноября 2018 года, 12:15

25 ноября Рижская муниципальная полиция получила информацию о пьяных родителях, которые не могли позаботиться о своем ребенке, сообщает полиция.

Мальчик посылал смс-сообщения, в которых просил бабушку забрать его к себе, поскольку родители напились. Бабушка пришла за внуком, однако пьяный зять не позволял забрать ребенка и угрожал выставить женщину из квартиры.

Стражам порядка дверь в квартиру открыл заметно подвыпивший мужчина. Он с трудом стоял на ногах и отвечал на вопросы полицейских. Спросив его, где находится мать ребенка, тот указал на комнату рядом. Там на диване, с бутылкой спиртного, спала жена мужчины. При виде полицейских она начала бормотать что-то невнятное.

Ребенок сообщил, что родители пьют уже сутки. Мальчик сказал, что хочет пойти к бабушке.

Во время беседы мать ребенка, которая была раздета по пояс, добрела до полицейских и начала ругать их нецензурными словами. Неадекватные действия женщины прервал муж, попытавшийся отвести ее обратно в комнату. Оба взрослых, пытаясь дойти до комнаты, начали кричать друг на друга, женщина не удержалась на ногах и упала на пол. Затем она медленно поднялась на ноги и добрела до дивана, где сразу уснула.

Была проведена проверка на алкоголь отца ребенка. Тест показал 2,91 промилле. Мать мальчика находилась в таком состоянии, что была не в состоянии даже подуть в алкометр. Факт употребления алкоголя подтверждает видеозапись и свидетельства.

По просьбе полицейских бабушка забрала внука. Были взяты школьные принадлежности и одежда ребенка.

Материалы дела о неисполнении обоими родителями своих обязанностей, а также о возможном эмоциональном насилии по отношению к ребенку со стороны матери, отправлены на оценку в Отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Фото: facebook.com/RigasPP

Комментарии 10
Адельфина2 часа назад
Нет, этот сайт когда-нибудь все же попадет под раздачу за разжигание межнацинальной розни.
Если вы не блркируете и не стираете вот такие вот комментарии, что прикажете о вас думать?
То, что на вас еще дело не завели, благодарите русскуя лень.
3
Ответить
Сцаня2 часа назад
Этож надо до такого нажраться. Сцаня! Проснись! Ты обосцался! Чего лепишь? В Латвии таких уродов как ты один на миллион, как тебя до сих пор ещё не пристрелили и не утопили в болоте!
3
Ответить
Саня2 часа назад
Хотел написать УРЛОВское, да телефон выдает коррекцию УРАЛЬское.
Забаньте меня, меня заебало ныть здесь про срусских, пуйло, машку и срашку. Сам остановиться не могу. Я графоман. Забаньте меня.
Я сам себе противен.
Ответить