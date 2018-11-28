﻿ "Бабушка, родители напились": ребенка пришлось спасать полиции, Mixnews.lv

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25 ноября Рижская муниципальная полиция получила информацию о пьяных родителях, которые не могли позаботиться о своем ребенке, сообщает полиция.

Мальчик посылал смс-сообщения, в которых просил бабушку забрать его к себе, поскольку родители напились. Бабушка пришла за внуком, однако пьяный зять не позволял забрать ребенка и угрожал выставить женщину из квартиры.

Стражам порядка дверь в квартиру открыл заметно подвыпивший мужчина. Он с трудом стоял на ногах и отвечал на вопросы полицейских. Спросив его, где находится мать ребенка, тот указал на комнату рядом. Там на диване, с бутылкой спиртного, спала жена мужчины. При виде полицейских она начала бормотать что-то невнятное.

Ребенок сообщил, что родители пьют уже сутки. Мальчик сказал, что хочет пойти к бабушке.

Во время беседы мать ребенка, которая была раздета по пояс, добрела до полицейских и начала ругать их нецензурными словами. Неадекватные действия женщины прервал муж, попытавшийся отвести ее обратно в комнату. Оба взрослых, пытаясь дойти до комнаты, начали кричать друг на друга, женщина не удержалась на ногах и упала на пол. Затем она медленно поднялась на ноги и добрела до дивана, где сразу уснула.

Была проведена проверка на алкоголь отца ребенка. Тест показал 2,91 промилле. Мать мальчика находилась в таком состоянии, что была не в состоянии даже подуть в алкометр. Факт употребления алкоголя подтверждает видеозапись и свидетельства.

По просьбе полицейских бабушка забрала внука. Были взяты школьные принадлежности и одежда ребенка.

Материалы дела о неисполнении обоими родителями своих обязанностей, а также о возможном эмоциональном насилии по отношению к ребенку со стороны матери, отправлены на оценку в Отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Фото: facebook.com/RigasPP