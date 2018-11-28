﻿ Блогер: я не ярая гомофобка, но сил больше нет!, Mixnews.lv

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Афишировавшие однополой любви последние годы становится похожим на какую-то массированную атаку или эпидемию в обществе. Об этом пользователь под ником zena написала на портале nasha.lv

Женщина рассказала, что на написание этого текста ее натолкнул очередной просмотренный фильм.

Орфография и пунктуация автора сохранены

"Настоящую и искреннюю любовь лесбиянок и геев нам настойчиво скармливают во многих телевизионных шоу, передачах, фильмах (европейских, скандинавских и американских) и даже в современных мультиках и сказках для детей (Дисней тут больше всего удивил)! Это стало похоже на сумасшествие с дискриминацией афроамериканцев - чуть дольше взгляд не отвел - все! пялишься, а значит думаешь, что он не такой, как ты; не такой, значит плохой... и т.д. караул! Дискриминация! Так и тут уже начинается. Почему в фильме одни натуралы? Непорядок! Срочно надо добавить парочку геев! Я теперь даже мультики перед тем как запустить детям, сначала пересматриваю сама", - выразила автор.

Женщина отметила, что не считает себя гомофобкой, однако, смиренно смотреть на пропаганду гомосексуализма больше не в силах.

"Не могу сказать, что я ярая гомофобка. Нет. Камнями в спину представителям секс меньшинств я бросать не буду, но и поддерживать их, извините, не могу. А нашей стране, когда мы находимся в огромной демографической яме, это "движение" вообще противопоказано! В Германии, кстати, стали больше популяризировать традиционную семью (мама+папа). А вот в Англии (тоже судя по рассказам знакомых, которые живут там уже много лет) наоборот, все чаще в повседневной жизни сталкиваешься с очень активными представителями "радужной" части населения, которые очень остро реагируют на вопросы о своих отношениях. Что у нас? У нас все как всегда происходит тихо. На государственном уровне пока пропаганду однополых союзов не поддержали, но это делают с экранов ТВ все остальные. А дети и подростки смотрят! И ведь и смотреть им больше нечего — что ни включишь, везде хоть на какой-то второстепенной роли, но появится «голубой». Нет особо-то и выбора", - подчеркнула автор.

Она добавила, что современный кинематограф диктует моду на однополую любовь.

"Дяденьки продюссеры и режиссеры за тебя давно решили, к какому идеалу ты должен стремиться. И что самое обидное, что подросткам это преподносится как нечто новое, современное и дающее определенную свободу. А в этом возрасте за "модой", как известно, гонятся. И даже те, кто еще определяются, при такой пропаганде, качнутся в сторону современного веяния. Даже не ощущая такой уже сильной потребности в этом. Мне кажется, это просто сломает многим судьбы. Я понимаю, что некоторые такими рождаются, и они тоже имеют право на счастье, но не нужно навязывать всему свету свой образ жизни. Да еще массово привлекать в свою "армию" тех, кому это по сути не особо нужно, они просто идут за красивыми лозунгами и стремятся к свободе выбора, которого у них на самом деле нет", - написала женщина.

Фото: flickr.com/Фотобанк Moscow-Live.ru