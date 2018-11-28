﻿ SEB по ошибке перевел на счет жителя Эстонии пять миллионов евро, Mixnews.lv

Общество |

Латвийский SEB Bank перевел на счет жителя Эстонии, предприятия Марипуу Kubatuur OÜ от Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS пять миллионов евро, пишет Postimees, ссылаясь на Saarte hääl.

"После того как увидел такую сумму, начал даже немного заикаться и был страх, поскольку с неба просто так ничего не падает", - поделился первыми впечатлениями Марипуу.

Руководитель по связям с общественностью банка SEB Эвелин Аллас пояснила, что речь шла о сделке, осуществленной по ошибке, которую сразу заметили и контрольная система банка, и клиент, после чего ошибка была быстро исправлена.

Банк извинился перед клиентом за этот инцидент.