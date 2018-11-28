﻿ Бесплатный концерт в честь столетия Латвии обошелся в 200 тысяч евро, Mixnews.lv

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Бесплатный концерт к столетию Латвии, который прошел 19 ноября у здания Латвийской Национальной библиотеки, обошелся налогоплательщикам в 200 тысяч евро. Об этом пишет газета Neatkarīgā.

Концерт входил в программу празднования столетия, средства на него выделило Министерство культуры. В конкурсе на проведение мероприятия (техническое обеспечение) максимальная цена была 170 тысяч евро, выиграла его компания SIA Ideju institūts, которая оценила свои услуги в 150 172,39 евро без НДС. Отдельной закупкой осуществлялась музыкальная составляющая концерта — на гонорары музыкантам могли потратить около 50 тысяч евро.

Продюсер Юрис Миллер в интервью газете отметил, что концерт под открытым небом можно устроить за 60 тысяч евро.

"Ладно, пусть даже 100 тысяч! Но сделать концерт за 200 тысяч евро - это бесхозяйственно!" - считает он.

Член правления компании Ideju institūts Гунтис Эрглис утверждает, что может отчитаться за каждую позицию, так как на многие вещи существует фиксированная цена.

"Хотим устроить столетие дешево? Тогда что будет с качеством?" - говорит он.

Министерство культуры обещает до 31 декабря подготовить оценку реализации мероприятий в честь 18 ноября.

Добавим, если разделить стоимость концерта на официальное количество жителей Латвии (1.95 млн человек), то каждый латвиец заплатил за концерт 0.10 евро.

Фото из Flickr/Latvia 100