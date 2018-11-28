﻿ ""Смерть Сталина" - говно!": Михалков стал героем программы "ВДудь", Mixnews.lv

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Новым героем интернет-программы "ВДудь" стал знаменитый российский режиссер Никита Михалков. В беседе с ведущим Юрием Дудем он рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину, гомофобии, причинах провала кинокартины "Утомленные солнцем 2" и многом другом.

Издание Tjournal приводит подборку наиболее ярких цитат Михалкова в этой программе.

Про отличия "Смерти Сталина" от "Движения вверх"

""Движение вверх" — хорошая картина, а "Смерть Сталина" — говно, плохая картина. Когда мы существуем в условиях, что про нас можно всё и как угодно, а про них ничего. Снять небольшую комедию про принцессу Диану, такую комедийку милую, с её гибелью. Попробуйте".

Об "Утомлённых солнцем 2"

"Это великая картина. Эта картина не попадает в тех, кто нихера не знает про историю войны. Которые хватают из воздуха обвинения, что не было чёрной пехоты, вот это всё. Всё документально абсолютно. Танки с парусами — есть фотографии.

Эта картина вышла на восемь лет раньше, чем должна была. Это картина абсолютно о другом. О боге на войне. О том, что воюет абсолютно всё, когда ты на своей территории. И паучок, и мышка, и комарик".

О причинах провала "Утомлённых солнцем 2"

"Ты разве не видел, какая работа была сделана, чтобы она не понравилась? Когда мы не получили ничего в "Каннах", критик Матизен написал: "Ура, мы сделали это". Можешь представить, почему The Guardian, New York Times на неё обрушились?

Одни говорили, что в этой картине сталинизм, другие — что она воспевает Сталина. Она не вписывается в те законы, по которым мы её делали. Для меня есть один критерий качества: когда 600 человек в течение пяти лет работают над каким-то произведением и не хотят его заканчивать. Это самый важный тест для меня".

Об ударе ногой по лицу человеку, который кинул в него ботинком

"А ты о достоинстве думаешь, когда у тебя перед глазами красное пятно от ярости? Я вспоминал потом слова мамы: "Никогда не реагируй после того, как тебя оскорбили. Сделай паузу, будет решение лучше". Я об этом тогда не вспомнил.

Я совершенно точно осознаю: если бы это было ещё раз, я бы сделал то же самое".

О мигалке на автомобиле и нарушениях ПДД

"Не я был за рулём, а водитель. Оба раза (Дудь показывал ему видео с регистраторов — прим. TJ) за рулём был водитель, меня не было в машине. Я ничего не сделал, он продолжил работать со мной".

О том, почему его многие не любят

"Не страшно быть нелюбимым ни за что, страшно — когда есть, за что не любить. Меня не любят люди, которые меня не знают. Мне было бы очень страшно, если бы меня не любили люди, которые меня знают и за то, что они обо мне знают".

О высказывании про "греховность" Японии после стихийного бедствия

"Посмотри, что творится в мире. Как горит Калифорния, как затопляет Европу. Думаешь, просто так происходит?

Господь не наказывает иностранцев, он наказывает человечество. И нас в том числе. Он наказывает всех. И тебя, и меня. Всех. За предательство человеческого существования, традиций, культуры, религии. За возможность гендерно влиять на аутистов в Англии: просто 17 детей не понимают, что с ними делают. Их приводят к необходимости и возможности поменять пол. (речь про эту новость таблоида Daily Mail — прим. TJ).

Вот за это. И будет наказывать".

О гомофобии

"Я не люблю их [гомосексуалов]. Для меня это противоестественно. А почему должен их любить?

[Если его внук скажет, что он гей] Ну, а что я могу сделать? Его не переделать. Будем общаться. Я же не про истребление говорю.

Я говорю, что мне не близко, что для меня легализация однополых браков — это истребление человечества. Если человек живёт этим и его устраивает, ради бога. А если он пытается это внедрить вокруг себя — я против".

О том, почему говорят, что Михалков гей

"Это выгодно. И очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам".

О дружбе с Путиным

"Когда он работал в администрации, меня пригласили со странным вопросом — действительно ли я собираюсь баллотироваться в президенты. Я сказал, что нет. Так мы познакомились.

Знаю, что у него есть друзья, которые дружат с ним с детства. Значит, дружба зависит не от того, кем ты являешься, а тем, какой ты друг. Он верный друг.

Мы встречаемся по каким-то поводам. Они не носят регулярного характера. Я имею возможность пользоваться этим. Но я этим не злоупотребляю. Я никогда и ничего не попросил у него для себя. Однажды ребята из ФСО мне сказали: "Знаешь, почему он тебя любит? Потому что никогда не выходит отсюда с пачкой бумаг"".

О том, в чём Михалков не согласен с Путиным

"Я не с Владимиром Путиным не согласен. А с тем, что происходит. Я не согласен с решением об образовании: что министерство науки и образования это одно и то же заведение. Не согласен, что можно не видеть, что министр МЧС безнаказанно нарушает всё, что можно нарушить.

Когда вопросы по поводу лекарств или запуск воды решаются через прямой эфир президента с народом — это плохо. Это вина Путина. Это значит, что не существует той самой мощной силы на местах".

О том, когда он в последний раз сбривал усы

"Не помню. Они как выросли, я их так и не сбривал".

О BadComedian

"Очень талантливый парень. Но он нихера не понял. Но он талантливый. Самодостаточный человек и вызывает уважение у меня. Другой разговор, что он может нравиться или не нравиться. Но у меня вызывает симпатии".

Фото: Flickr/muratila