﻿ Турпоток в Юрмалу не иссякает - чаще стали приезжать россияне, украинцы и белорусы, Mixnews.lv

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По данным Центрального статистического управления, этим летом Юрмалу посетило на 23% больше гостей, чем летом прошлого года, сообщила представитель Юрмальской думы Зане Лейте.

В гостиницах размещались в основном иностранные гости, и их доля летом составила почти 80%. Больше всего туристов было из России, Литвы, Эстонии, Финляндии и Германии. Остальную часть составляют путешественники из Латвии.

По сравнению с прошлым летом значительно выросло число гостей из Украины и Белоруссии. Украинских туристов было на 66% больше, белорусских - на 45% больше, чем в прошлом году, На 18% больше туристов приехало в Юрмалу из Литвы, на 15% больше - из Германии и Эстонии.

Количество туристов из России по сравнению с прошлым годом выросло на 38%.

На 13% больше стало и местных туристов, которые останавливались в курортных гостиницах Юрмалы.

С января по сентябрь количество туристов в Юрмале выросло на 18% по сравнению с девятимесячным периодом 2017 года.

По словам Лейте, гости из Литвы, России, Израиля, Финляндии, Великобритании предпочитают посещать Юрмалу именно летом, а туристический поток из Эстонии и Швеции сравнительно равномерен во все времена года.

Значительную часть туристов в городе составляют те, кто проводит лето на арендованных дачах или в апартаментах. Эти туристы в статистических данных не фигурируют.

Фото: Latvija Travel