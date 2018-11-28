﻿ Военное положение: латвийцев призвали воздержаться от поездок на Украину, Mixnews.lv

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Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийских подданных обдумать необходимость поездок в те области Украины, где объявлено военное положение.

Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также о внутренних водах акватории Керчи.

Также МИД призывает латвийцев воздержаться от посещения массовых мероприятий на Украине, следить за указаниями местных органов власти и регистрироваться в консульском регистре.

Как сообщалось, в Керченском проливе в воскресенье произошел инцидент между Россией и Украиной. Украина обвиняет Россию в том, что российский пограничный корабль атаковал буксир военно-морских сил Украины, который в сопровождении двух бронированных катеров направлялся из Одессы в порт Мариуполя на Азовском море через Керченский пролив. Российский пограничный корабль открыл огонь, ранив несколько украинских моряков.

Россия со своей стороны заявляет, что украинские корабли незаконно вошли в ее территориальные воды и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования остановиться, поэтому пограничникам пришлось открыть огонь.

В понедельник президент Украины Петро Порошенко подписал указ об введении военного положения в стране.