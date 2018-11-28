﻿ Разрази его гром! Напугавшая рижан молния попала на видео, Mixnews.lv

Разрази его гром! Напугавшая рижан молния попала на видео (2)

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Общество | 28 ноября 2018 года, 19:49

Камера видеонабюдения за погодными условиями Латвийского телевидения зафиксировала молнию, которая вчера удивила жителей столицы. Во время снегопада всего было зафиксировано три молнии. Впрочем, как говорят эксперты, гроза на побережье Латвии в начале зимы - это не такое уж редкое явление. В начале декабря 2013 года Ригу пересекли целых четыре грозовых облака.

Напомним, вечером 27 ноября в Риге можно было наблюдать необычное природное явление – гром и молнию.

Уникальность это случая заключается также в том, что местами в этот момент падал снег. Как отмечают пользователи со ссылкой на отслеживающий молнии ресурс Lightning Map, в Северной Европе вечером гром и молния наблюдались только в Риге. Другие добавляли, что гром и молния "пришли" в Латвию с юга – из Италии и Балканского полуострова.

Люди стали делиться в соцсетях своими впечатлениями, многие признавалась, что яркая вспышка и грохот сильно напугали их, кто-то даже допускал, что на землю мог упасть самолет.

В Латвийском центре среды, геологии и метеорологии подтвердили, что зимой гроза, хотя и редко, но возможна. Их вызывает поступление холодного воздуха над теплыми водами Рижского залива. Над морем, которое не замерзло и над которым температура воздуха примерно плюс один градус, образуются кучевые облака, которые входят в холодные воздушные массы. В Риге на тот момент было около 2...4 градусов. В результате этих контрастов и возникло явление, которое наблюдали жители города.

Информацию о трех молниях в соцсети Twitter подтвердил и синоптик Том Брицис.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 2
?10 минут назад
Ты так к нему неравнодушен...Он тебя отверг?
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Саня18 минут назад
Лучше бы она хуйлу в лысину попала в прямом эфире.
Бууум и только горстка пепла, которую в следующий миг развеет ветер.


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