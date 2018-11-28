﻿ Разрази его гром! Напугавшая рижан молния попала на видео, Mixnews.lv

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Камера видеонабюдения за погодными условиями Латвийского телевидения зафиксировала молнию, которая вчера удивила жителей столицы. Во время снегопада всего было зафиксировано три молнии. Впрочем, как говорят эксперты, гроза на побережье Латвии в начале зимы - это не такое уж редкое явление. В начале декабря 2013 года Ригу пересекли целых четыре грозовых облака.

LTV laika ziņu novērošanas kamera fiksējusi zibeni, kas vakar pārsteidza galvaspilsētas iedzīvotājus. Snigšanas laikā kopumā fiksēti trīs zibeņi. Pērkona negaiss Latvijas piekrastē ziemas sākumā gan ir regulāra parādība. 2013. gada decembrī Rīgu šķērsoja pat četri negaisa mākoņi. pic.twitter.com/IaVCClE79I — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 28 ноября 2018 г.

Напомним, вечером 27 ноября в Риге можно было наблюдать необычное природное явление – гром и молнию.

Уникальность это случая заключается также в том, что местами в этот момент падал снег. Как отмечают пользователи со ссылкой на отслеживающий молнии ресурс Lightning Map, в Северной Европе вечером гром и молния наблюдались только в Риге. Другие добавляли, что гром и молния "пришли" в Латвию с юга – из Италии и Балканского полуострова.

Люди стали делиться в соцсетях своими впечатлениями, многие признавалась, что яркая вспышка и грохот сильно напугали их, кто-то даже допускал, что на землю мог упасть самолет.

В Латвийском центре среды, геологии и метеорологии подтвердили, что зимой гроза, хотя и редко, но возможна. Их вызывает поступление холодного воздуха над теплыми водами Рижского залива. Над морем, которое не замерзло и над которым температура воздуха примерно плюс один градус, образуются кучевые облака, которые входят в холодные воздушные массы. В Риге на тот момент было около 2...4 градусов. В результате этих контрастов и возникло явление, которое наблюдали жители города.

Tas, kas tikko Rīgā norībēja, bija pērkons? Sniegs un pērkons vienlaicīgi? @boms_tricis — Zane Mače (@mmzane) 27 ноября 2018 г.

Информацию о трех молниях в соцсети Twitter подтвердил и синоптик Том Брицис.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download