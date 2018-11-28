﻿ Исследование: Латвия лидирует в Европе по количеству смертей от алкоголя, Mixnews.lv

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Специалисты проекта «"Трезвая Россия" провели исследование и составили "Рейтинг трезвости стран Европы 2018", который опубликован на официальном сайте проекта.

Эксперты оценивали "трезвость" стран Евросоюза по двум критериям: зарегистрированное потребление алкоголя на душу взрослого человека (от 15 лет) в чистом спирте и число умерших в стране в связи со злоупотреблением алкоголя.

Если говорить о смертности из-за злоупотребления алкоголем, то лидирующей по этому критерию стала Словения (12,83 умерших человека на 100 тысяч человек), за ней следует Дания (12,24 человека) и Латвия (9,07).

В свою очередь, самой пьющей страной оказалась Эстония. Здесь один человек в среднем выпивает 15,35 литра в год. Вторую строчку рейтинга заняла Литва (13,61 литра), третью Чехия (12,99 литра), а на последнем месте по уровню пьянства оказалась Греция (6,53 литра).

На основе полученных данных специалисты составили рейтинг стран, где больше всего пьют и чаще всего умирают от алкоголя. Самый высокий балл получила Эстония (17,07 балла), за ней идет Словения (16,81 балла), Люксембург (17,07 балла), Румыния (15,62 балла) и Дания (15,49 балла).

В ноябре медицинская и туристическая компания International SOS опубликовала карту Travel Risk Map 2019, которая показывает, какие страны признаны самыми опасными для туристов. Самыми опасными для посещения компания посчитала Афганистан, Сирию, Ирак, Ливию, Нигер, ЦАР, Венесуэлу, Северную Корею, Сомали, Эритрею, Йемен, Гаити и Буркина-Фасо.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download