﻿ 370 000 евро: салют в честь столетия Латвии обошелся дороже, чем говорили, Mixnews.lv

370 000 евро: салют в честь столетия Латвии обошелся дороже, чем говорили (26)

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Общество | 29 ноября 2018 года, 08:38

Салют столетия и световое шоу Saules mūžs 18 ноября на набережной Даугавы обошлись на 100 000 евро дороже, чем об этом сообщалось ранее, выяснило Латвийское телевидение.

Изначально представители Рижской думы сообщали, что музыкально-световое представление Saules mūžs на набережной 11 ноября обойдется в 285 000 евро, однако для реализации проекта были сделаны и другие мелкие закупки.

В 285 000 евро обошлась только реализация проекта, а до этого был заключен договор на сумму еще 48 000 евро за разработку художественной части проекта и 37 000 евро были выделены на музыкантов.

Из госбюджета на салют были выделены 200 000 евро, а софинансирование Рижской думы составило не 85 000 евро, а 170 000.

В самоуправлении ответили, что информацию о дополнительных закупках СМИ не запрашивали.

Напомним, ранее сообщалось, что салют в Риге в честь столетия Латвии будет стоить 234 999 евро, без налога на добавленную стоимость. При этом отмечалось, что он будет гораздо дороже, чем на День города.

Согласно информации из архива LETA, в прошлом году на салют во время праздника Риги было потрачено 29 959 евро, в 2016 году 22 280 евро, а в 2015 году 21 497 евро.

Комментарии 26
Мда1 час назад
Я горд! ...мы так богаты!
Правда незадачка одна есть, выглядел он максимум на 60 евро
12
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)))))) 1 час назад
Aaaaaa.))))))))
Посрала.)))))))
Говном.)))))
А где patriotSS?)))))))
2
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Patriot1 час назад
Tie bija mùsu Latvijas 100 gades svètki un tà ir pilsonu izvèlè, kà so svètkus svinèt un kà finansèt. Es kà Latvijas pilsonis un nodoklu maksàtàjs uzskatu, ka iedalìtie lìdzekli tika izmantoti lietderìgi.
6
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