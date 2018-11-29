﻿ 370 000 евро: салют в честь столетия Латвии обошелся дороже, чем говорили, Mixnews.lv

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Салют столетия и световое шоу Saules mūžs 18 ноября на набережной Даугавы обошлись на 100 000 евро дороже, чем об этом сообщалось ранее, выяснило Латвийское телевидение.

Изначально представители Рижской думы сообщали, что музыкально-световое представление Saules mūžs на набережной 11 ноября обойдется в 285 000 евро, однако для реализации проекта были сделаны и другие мелкие закупки.

В 285 000 евро обошлась только реализация проекта, а до этого был заключен договор на сумму еще 48 000 евро за разработку художественной части проекта и 37 000 евро были выделены на музыкантов.

Из госбюджета на салют были выделены 200 000 евро, а софинансирование Рижской думы составило не 85 000 евро, а 170 000.

В самоуправлении ответили, что информацию о дополнительных закупках СМИ не запрашивали.

18. novembra gaismas uzvedums “Saules mūžs” izmaksājis par teju 100 000 eiro vairāk, nekā vēstīts līdz šim. Izrādās, bez 285 tūkstošus eiro vērtā iepirkuma par projekta realizāciju bijuši arī citi iepirkumi, kas medijiem paslīdējuši garām nepamanīti. https://t.co/C90leYP2mm pic.twitter.com/gFP1I3Fyjs — LTV Panorama (@ltvpanorama) November 28, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что салют в Риге в честь столетия Латвии будет стоить 234 999 евро, без налога на добавленную стоимость. При этом отмечалось, что он будет гораздо дороже, чем на День города.

Согласно информации из архива LETA, в прошлом году на салют во время праздника Риги было потрачено 29 959 евро, в 2016 году 22 280 евро, а в 2015 году 21 497 евро.