﻿ Штраф до 100 евро: вводится запрет на пребывание на льду, Mixnews.lv

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С учетом погодных условий и метеопрогнозов, а также возможности того, что не образуется достаточно устойчивый ледовый покров, Рижская дума с 29 ноября установила период повышенной опасности на льду рижских водоемов.

В период повышенной опасности находиться на льду водоемов запрещено.

Исполнение распоряжения контролирует полиция самоуправления. За нарушение может быть вынесено предупреждение либо наложен штраф в размере до 70 евро. Для людей, которые находятся на льду в состоянии алкогольного опьянения, штраф составит от 15 до 100 евро.

С укреплением ледового покрова в некоторых местах запрет может быть снят.

Кстати, в среду спасен первый в этом году провалившийся под лед рыбак, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Трагедия чуть не произошла в Резекненском крае.

Первоначальную информацию спасатели получили от работников Sadales tīkls, которые проезжали мимо места происшествия. Используя доступные средства, они удерживали тонувшего человека над водой, пока не прибыли спасатели.

Мужчина отправился на рыбалку на льду толщиной примерно 2,5 см и провалился.

ГПСС призывает людей не поступать неразумно и не выходить на тонкий лед.