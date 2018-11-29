﻿ Очередной рекорд: в Латвии похолодало до -17, Mixnews.lv

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В ночь со среды на четверг столбик термоментра в Мадоне опустился до -17 градусов, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Это новый температурный рекорд для нынешнего сезона. В среднем температура ночью составляла от -9 до -14 градусов.

В четверг в Латвии усилится южный ветер, его скорость в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду, более сильные порывы ветра ожидаются местами на берегу моря.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит -1..-6 градусов, но из-за ветра будет казаться холоднее.

Осадков не ожидается, во многих регионах будет светить солнце.

В Риге сегодня также ожидается усиление ветра, который во второй половине дня достигнет 14 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит -3..-4 градуса.