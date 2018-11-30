﻿ Латвийцев призывают пройти бесплатный тест на ВИЧ и гепатит, Mixnews.lv

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До 30 ноября по всей Латвии проходят мероприятия Европейской недели тестирования. Всех приглашают принять участие и бесплатно и анонимно сделать тесты на ВИЧ, гепатит В и С.

В Риге и во многих городах можно будет посетить пункты профилактики ВИЧ и бесплатно провести различные обследования, например, на ВИЧ, гепатит и другие инфекции, передающиеся половым путем, получить консультацию специалиста по вопросам здоровья, профилактики и лечения.

Тест на ВИЧ – это анализ крови, который позволяет обнаружить в организме человека антитела к вирусу ВИЧ. Процедура анонимная и конфиденциальная. Кровь на анализ можно сдать как в пунктах профилактики ВИЧ, так и в любой другой лаборатории с направлением семейного врача, уплатив пациентский взнос, или без направления семейного врача, оплатив услугу.

Места проведения экспресс-тестов:

Фото из Flickr/PLGSTD07 Follow