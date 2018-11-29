﻿ "Меня продали в рабство!" Bezvests с помощью приложения поможет вернуть людей, Mixnews.lv

Общество |

По всему миру людей похищают или вербуют хитростью, удерживают в неволе силой, принуждают к сексуальной или трудовой эксплуатации, и Латвия не исключение, пишет поисковая организация Bezvests.lv.

Иногда, чтобы найти похищенного человека, может хватить лишь одной зацепки. Приложение Bezvests.lv помогает увеличить охват возможных свидетелей похищения и найти пропавшего человека.

Каждый из нас может помочь в поиске пропавшего человека — надо только знать, что его ищут.

Больше информации о приложении - http://www.bezvests.lv/app.

Приложение можно загрузить бесплатно на свой смартфон по ссылке – https://itunes.apple.com/lv/app/bezvests-lv/id1350744754… или https://play.google.com/store/apps/details….

Приложение и рекламная кампания разработаны специально для поисковой волонтерской организации Bezvests.lv, при участии в испытаниях и с учетом многолетнего поискового опыта самих добровольцев bezvests.lv.