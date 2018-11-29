﻿ Жители Латвии поддерживают создание единой европейской армии, Mixnews.lv

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Жители Латвии поддерживают создание единой европейской армии (36)

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Общество | 29 ноября 2018 года, 20:04

36% жителей Латвии позитивно оценивают инициативу по созданию единой Европейской армии, свидетельствует совместный вопрос Kantar TNS и телеканала LNT.

Как пишет Skaties.lv, 30% опрошенных эту идею оценивают негативно, 14% не знали о такой инициативе, а у 20% нет конкретного мнения на этот счет.

Ранее сообщалось, что председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул Таяни. Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", - убежден глава Европарламента.

Фото из Flickr/Latvijas armija

Комментарии 36
Блин 8 часов назад
Сто лет живу на этом свете, а хоть когда-нибудь, кто-нибудь ОПРОСИЛ бы меня на улице или по телефону. прямо невезуха. :)) Титульные сами себя и членов своих семей опрашивают.:))) А скажут : демократия. дескать, мы всех опрашиваем. :)))
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Alex 8 часов назад
Ты чё ,не в курсе ? В Латвии давно "бесконактный опрос" .Удобно,дёшево,быстро,правдоподобно...
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Патриот 8 часов назад
Это кто поддержал?! Уроды! Че за очередной фэйк?! Где данные, где конкретные доказательства???! МИХС опустился ниже плинтуса! Позорище!!!!!
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