﻿ Жители Латвии поддерживают создание единой европейской армии, Mixnews.lv

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36% жителей Латвии позитивно оценивают инициативу по созданию единой Европейской армии, свидетельствует совместный вопрос Kantar TNS и телеканала LNT.

Как пишет Skaties.lv, 30% опрошенных эту идею оценивают негативно, 14% не знали о такой инициативе, а у 20% нет конкретного мнения на этот счет.

Ранее сообщалось, что председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул Таяни. Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", - убежден глава Европарламента.

Фото из Flickr/Latvijas armija