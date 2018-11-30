﻿ Латвия - аутсайдер Евросоюза по продолжительности жизни, Mixnews.lv

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Латвия - аутсайдер Евросоюза по продолжительности жизни (21)

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Общество | 30 ноября 2018 года, 07:13

Латвия, Болгария и Польша оказались на последних местах по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни населения, говорится в совместном докладе Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Латвии прогнозируемая продолжительность жизни новорожденных - 74,8 года, тогда как средний по Европе показатель - 80,6 года, пишет Rus.Lsm.lv.

В Латвии также высокий удельный вес лиц старше 65 лет. А финансирование здравоохранения занимает в общем списке предпоследнее место.

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За последние семь лет средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Европы в целом сократилась, отмечается в исследовании. Причинами ухудшения ситуации называют и не всегда здоровые привычки самих европейцев, и социально-экономические условия и состояние здравоохранения в разных странах.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download, rus.lsm.lv

Комментарии 21
Гнил4 часа назад
Мы с факелами постоим, страна большая секта. За идею готовы и жизни отдать, нахрена нам продолжительность жизни, медицина, развитие, мы ебанутые на всю голову! Сходим на выборы, выберем жрецов и дальше выживаем.
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Евлампий 4 часа назад
Ну а как может быть по другому, когда сейчас медицина для практически НЕДОСТУПНА для народа!!! Вся медицина - только за деньги, чтобы попасть к врачу - надо ждать СЛИШКОМ долго!!! Вообщем, легче сдохнуть, чем вылечиться!!! Остаётся надеяться только на то, что будешь здоровым до 100 лет!!! А если хилый - сразу в гроб, занимайтесь лучше обтиранием!!!
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Jānis4 часа назад
Iemacies beidzot rakstīt at garumzīmēm, cūka tāda. Cik var piedirst internet ar saviem ķeburiem, ej uz skolu vai uz senioru datoru kursiem, lai tak beizot iemāca debilu valodu pareizi ieinstalēt, tēlo patriotu, bet nemāk rakstīt debils tāds.
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