﻿ Латвия - аутсайдер Евросоюза по продолжительности жизни, Mixnews.lv

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Латвия, Болгария и Польша оказались на последних местах по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни населения, говорится в совместном докладе Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Латвии прогнозируемая продолжительность жизни новорожденных - 74,8 года, тогда как средний по Европе показатель - 80,6 года, пишет Rus.Lsm.lv.

В Латвии также высокий удельный вес лиц старше 65 лет. А финансирование здравоохранения занимает в общем списке предпоследнее место.

За последние семь лет средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Европы в целом сократилась, отмечается в исследовании. Причинами ухудшения ситуации называют и не всегда здоровые привычки самих европейцев, и социально-экономические условия и состояние здравоохранения в разных странах.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download, rus.lsm.lv