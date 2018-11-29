﻿ Реконструирован уже третий магазин Maxima, Mixnews.lv

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29 ноября после реконструкции торжественно открылся магазин Maxima X на ул. Лидоню, 3 в Риге. В перестройку и модернизацию магазина Maxima Latvija инвестировала около полмиллиона евро, значительно улучшив условия для покупок и рабочую среду в магазине площадью 606 м.

В рамках проекта реконструкции было проведено обновление фасада магазина,значительно улучшена энергоэффективность здания благодаря утеплению кровли и обновлена система вентиляции, чтобы обеспечить соответствующий микроклимат во всех помещениях магазина.

Также значительные средства инвестированы в модернизацию торгового зала, который теперь соответствует современным привычкам и высоким требованиям покупателей.

"Магазин Maxima X на ул. Лидоню, который расположен рядом с активной улицей Даугавгривас и Спилвским аэропортом, предоставляет повседневную поддержку многим живущим в этих окрестностях семьям и является местом ежедневных покупок в напряженные рабочие будни. В течение трех месяцев этот магазин обрел новый облик, чтобы работники с еще большей радостью встречали здесь наших клиентов. Хочу подчеркнуть, что, открывая этот магазин, мы продолжаем стремительное развитие и меняемся, делая наши магазины еще более дружественными по отношению к природе и энергоэффективными", - отмечает член правления предприятия Виктор Троицын.

Для удобства покупателей в торговом зале Maxima X площадью 334 м предлагаются все ежедневно необходимые продовольственные и бытовые товары, в том числе ассортимент готовых блюд Meistara Marka, свежие овощи и фрукты, а также ряд других продуктов. Во время реконструкции магазина особое внимание было уделено улучшению условий труда, благодаря чему 17 его сотрудников смогут работать в новой, удобной и современной рабочей среде.