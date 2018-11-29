﻿ В Риге пройдет билингвальная "дуэль" латвийских комиков, Mixnews.lv

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В Риге состоится третья юмористическая «дуэль» Stand Up Comedy Battle с участием лучших латышских и русскоязычных комиков Латвии.

Цель – отлично провести время, а заодно и определить, кто из местных стендаперов смешнее. В юморе схлестнутся русскоязычное стендап-объединение Riga Stand Up и латышское - Comedy Latvia.

Традиционно оценивать творчество комиков будут известные латвийские деятели культуры и искусства. Окончательный состав жюри будет объявлен незадолго до концерта.

Мероприятие пройдет 8 декабря, в 19:00, в кинотеатре Cinamon (т/ц Alfa).