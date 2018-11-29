﻿ В Риге пройдет билингвальная "дуэль" латвийских комиков, Mixnews.lv

В Риге пройдет билингвальная "дуэль" латвийских комиков (1)
Общество | 29 ноября 2018 года, 16:32
В Риге состоится третья юмористическая «дуэль» Stand Up Comedy Battle с участием лучших латышских и русскоязычных комиков Латвии.
Цель – отлично провести время, а заодно и определить, кто из местных стендаперов смешнее. В юморе схлестнутся русскоязычное стендап-объединение Riga Stand Up и латышское - Comedy Latvia.
Традиционно оценивать творчество комиков будут известные латвийские деятели культуры и искусства. Окончательный состав жюри будет объявлен незадолго до концерта.
Мероприятие пройдет 8 декабря, в 19:00, в кинотеатре Cinamon (т/ц Alfa).
Я думаю идею би-лингвального соревнования они у него и взяли.