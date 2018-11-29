﻿ За отказ от вакцинации родителей предлагают лишить мест в детсадах, Mixnews.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за ограничение государственной поддержки родителям, которые отказываются от обязательной вакцинации детей.

Автором инициативы является Марис Антонс. Он считает, что необходимо добиваться защиты здоровья детей и всего общества при помощи вакцинации, чтобы дети своевременно получали все необходимые прививки.

Родителей, которые отказываются от вакцинации детей по необоснованным причинам, автор инициативы призывает лишать "материнских зарплат" и оплачиваемых мест в детских садах.

"Следует ограничить государственную поддержку родителям, которые решают не прививать своих детей, нарушая рекомендации государственного календаря детской вакцинации по прививкам против конкретных инфекций. Это будет мотивировать родителей и уменьшит возможность того, что непривитые дети в дошкольных учреждениях и школах будут создавать опасность для здоровья и жизни других детей и членов их семей", - говорится в инициативе.

Как сообщалось, несмотря на усилия врачей, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок.