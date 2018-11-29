﻿ За отказ от вакцинации родителей предлагают лишить мест в детсадах, Mixnews.lv

За отказ от вакцинации родителей предлагают лишить мест в детсадах (4)

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Общество | 29 ноября 2018 года, 16:41

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за ограничение государственной поддержки родителям, которые отказываются от обязательной вакцинации детей.

Автором инициативы является Марис Антонс. Он считает, что необходимо добиваться защиты здоровья детей и всего общества при помощи вакцинации, чтобы дети своевременно получали все необходимые прививки.

Родителей, которые отказываются от вакцинации детей по необоснованным причинам, автор инициативы призывает лишать "материнских зарплат" и оплачиваемых мест в детских садах.

"Следует ограничить государственную поддержку родителям, которые решают не прививать своих детей, нарушая рекомендации государственного календаря детской вакцинации по прививкам против конкретных инфекций. Это будет мотивировать родителей и уменьшит возможность того, что непривитые дети в дошкольных учреждениях и школах будут создавать опасность для здоровья и жизни других детей и членов их семей", - говорится в инициативе.

Как сообщалось, несмотря на усилия врачей, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок.

Комментарии 4
однако1 час назад
В Латвии много "эксперементальных" вакцин, которые обкатываются на "кроликах" далее думайте."добровольно" принудительно заставить быть "кроликом"
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Что значит "за отказ"?1 час назад
Каких то вакцин нет(не завезли,не закупили,не зарегистрированы в Латвии(почему-то)).От непроверенных на аллергию у детей проблемы,вплоть до анафилактического шока. О чем речь? тут надо спрашивать с самого государства и минздрава. Людей и детей "заботливое"государство и так ограничило,что дальше некуда. Госчиновников больше волнуют ОТКАТЫ,остальное их не волнует. Привыкли все сваливать на чужие плечи.
2
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Виктор14 минуты назад
Пишут чушь, но не пишут простой список обязательных прививок, сложный список необязательных, и длиннющий список тех прививок, которые хотят вогнать в наших детей для тех или иных экспериментов. Как это в Англии делают - колют детей мощными дозировками всякой дрянью от всех болезней характерных для жителей глубокого юга Африки, Индии или Америк. В латышей и русских тоже это нужно заливать? Вот в чём проблема
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