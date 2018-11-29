﻿ Синоптики предупреждают: резкий ветер усилит мороз и повысит пожароопасность, Mixnews.lv

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В пятницу ночью и днем на всей территории Латвии будет дуть порывистый и резкий южный ветер, прогнозировали синоптики.

В Курземе и Видземе скорость ветра в порывах достигнет 17-19 метров в секунду, у моря 20-23 метров в секунду.

Влажность воздуха опустится до нехарактерной для ноября отметки - менее 30 процентов. В сочетании с порывистым ветром это повысит пожароопасность.

Погода будет сухой и солнечной. Температура воздуха ночью составит -3..-8 градуса, на востоке страны местами до -11 градусов, днем будет от +1 до -4 градусов.

В Риге будет малооблачно, скорость южного ветра в порывах достигнет 16 метров в секунду, температура воздуха ожидается около нуля.