﻿ Синоптики предупреждают: резкий ветер усилит мороз и повысит пожароопасность, Mixnews.lv

Синоптики предупреждают: резкий ветер усилит мороз и повысит пожароопасность (2)
Общество | 29 ноября 2018 года, 20:50
В пятницу ночью и днем на всей территории Латвии будет дуть порывистый и резкий южный ветер, прогнозировали синоптики.
В Курземе и Видземе скорость ветра в порывах достигнет 17-19 метров в секунду, у моря 20-23 метров в секунду.
Влажность воздуха опустится до нехарактерной для ноября отметки - менее 30 процентов. В сочетании с порывистым ветром это повысит пожароопасность.
Погода будет сухой и солнечной. Температура воздуха ночью составит -3..-8 градуса, на востоке страны местами до -11 градусов, днем будет от +1 до -4 градусов.
В Риге будет малооблачно, скорость южного ветра в порывах достигнет 16 метров в секунду, температура воздуха ожидается около нуля.
Одно говно
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Что-то я не почувствовал снижения влажности воздуха. Прогулялся, к дому уже подходя, чувствовался конкретный дубак.
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