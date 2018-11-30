﻿ Искусственный интеллект создал симфонию для аэропорта "Рига", Mixnews.lv

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Аэропорт "Рига" при помощи технологии искусственного интеллекта создал симфонию, которую будет использовать, чтобы способствовать международной узнаваемости.

Как сообщает ЛТВ, в создании мелодии были задействованы около 20 000 пассажиров и гостей аэропорта, а также около 250 различных единиц техники сервиса воздушной гавани.