﻿ Искусственный интеллект создал симфонию для аэропорта "Рига", Mixnews.lv

Искусственный интеллект создал симфонию для аэропорта "Рига" (6)

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Общество | 30 ноября 2018 года, 17:09

Аэропорт "Рига" при помощи технологии искусственного интеллекта создал симфонию, которую будет использовать, чтобы способствовать международной узнаваемости.

Как сообщает ЛТВ, в создании мелодии были задействованы около 20 000 пассажиров и гостей аэропорта, а также около 250 различных единиц техники сервиса воздушной гавани.

Комментарии 6
Вот это новость1 час назад
Исскуственный интеллект оказался на порядок умнее титульных умов.
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Ответ очевиден1 час назад
Потому что он дурак.
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9 1/2 недель2 минуты назад
"Сэр, за доллар я могу пропукать мелодию из кинофильма "Челюсти"."
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