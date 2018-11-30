﻿ Искусственный интеллект создал симфонию для аэропорта "Рига", Mixnews.lv

Искусственный интеллект создал симфонию для аэропорта "Рига" (6)
Общество | 30 ноября 2018 года, 17:09
Аэропорт "Рига" при помощи технологии искусственного интеллекта создал симфонию, которую будет использовать, чтобы способствовать международной узнаваемости.
Как сообщает ЛТВ, в создании мелодии были задействованы около 20 000 пассажиров и гостей аэропорта, а также около 250 различных единиц техники сервиса воздушной гавани.
.@riga_airport ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju palīdzību radījusi simfoniju, kuru izmantos starptautiskās atpazīstamības veicināšanai. Skaņdarba tapšanā bija iesaistīti teju 20 000 pasažieru un lidostas viesu, kā arī aptuveni 250 dažādas lidostas servisa tehnikas vienības. pic.twitter.com/dc31CQtH9w— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 29, 2018
Исскуственный интеллект оказался на порядок умнее титульных умов.
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Потому что он дурак.
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"Сэр, за доллар я могу пропукать мелодию из кинофильма "Челюсти"."
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