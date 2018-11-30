﻿ У памятника Свободы зажгут свечи в память о тысячах убитых евреев, Mixnews.lv

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Латвийцев призывают собраться вечером 30 ноября у памятника Свободы, чтобы почтить память убитых 77 лет назад в Румбульском лесу евреев.

"В пятницу, 30 ноября в 12 часов минута памяти на Румбульском мемориале. Приди, поставь свечку по меньшей мере за одну душу убитых на Румбуле. С 18 до 23 часов приглашаем зажечь свечу у памятника Свободы в память о 25 тысячах душах убитых в Латвии евреев. Невинные жертвы тоже были нашими. Мы помним, у нас болит", - сказано в сообщении общества "Мемориал Жаниса Липке".

Rīt 12:00 piemiņas brīdis Rumbulas memoriālā. No 18-23:00 aicinām pie Brīvības pieminekļa nolikt sveces 25 000 izdzēstajām Latvijas ebreju dvēselēm. #Rumbula77 Sīkāk FB. pic.twitter.com/Q5xHB2N6GP — lolita tomsone (@lolifish) November 29, 2018

В прошлые годы несколько сотен человек у памятника Свободы собирались и зажигали свечи, ряды которых растягивались на несколько метров.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу вблизи Риги произошел расстрел более 25 тысяч евреев. За два дня айнзацгруппой «А» с помощью местных коллаборационистов из команды Арайса и латышских националистов было убито около 24 тысяч латвийских евреев из рижского гетто и одной тысячи евреев, привезенных накануне поездом из Германии. Операцией руководил обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих Еккельн.