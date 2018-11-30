﻿ Из тюрьмы вышел участник рижских беспорядков 2009 года, Mixnews.lv

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Сегодня из заключения вышел Ансис Атаолс Берзиньш, осужденный по делу о беспорядках в Старой Риге 13 января. Берзиньш метнул камень в здание Сейма и два снежка. Он отбыл присужденный ему срок - год и 8 месяцев, в который вошло и время, проведенное под стражей в Чехии.

Ранее суд отклонил его просьбу об освобождении. В суде выяснилось, что в мае в камере Берзиньша нашли мобильный телефон.

Изначально Берзиньша приговорили к условному лишению свободы сроком на год и восемь месяцев, а также к надзору Государственной службы пробации за участие в беспорядках 13 января 2009 года в Старой Риге. Но поскольку Берзиньш не являлся в Госслужбу пробации, то суд заменил условное тюремное наказание на реальное лишение свободы.

Ему засчитали и месяцы, проведенные за решеткой в Чехии, куда он, по его словам, отправиться в «политическую ссылку». В начале 2016 года он был объявлен в международный розыск, а весной прошлого года был задержан в Чехии.

Ансис стажировался в Чехии, когда от него потребовали явиться для регистрации, он не подчинился, и в результате очередного суда условный срок превратился в реальный. Берзиньша в итоге задержали в Чехии по выданному международному ордеру.

В приговоре суд перечисляет обширный список пострадавших от массовых беспорядков и ущерб, причиненный им. Среди потерпевших оказались государственные учреждения, полицейские, коммерсанты, частные лица, страховщики. Общий материальный ущерб оценили в 143 433 лата, а моральные компенсации были заявлены на 32 695 латов.

Когда же дело доходит до конкретных описания действий Берзиньша, суд указывает, что он активно участвовал в беспорядках, в которых также участвовали сотни враждебно и агрессивно настроенных людей, причинял физический и моральный ущерб пострадавшим юридическим и физическим лицам.