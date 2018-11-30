﻿ Ринкевич: расстрел евреев - грустная страница истории Латвии, Mixnews.lv

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Сегодня Латвия вспоминает тысячи убитых евреев из Рижского гетто. Этот трагичный день служит напоминанием о необходимости борьбы с тоталитарными режимами. Так считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Грустный и трагический день в истории Латвии, мы помним тысячи евреев убитых нацистами в 1941 году в Румбуле. Холокост - это серьезное напоминание всем нам о борьбе с экстремистскими и тоталитарными идеологиями сегодня", - написал политик в Twitter.

Sad and tragic day in the history of Latvia, we remember thousands of Jews killed by Nazis and their local collaborators in 1941 in Rumbula. #Holocaust is a stark reminder to all of us to fight extremist and totalitarian ideologies today #NeverAgain — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 30, 2018

Сегодня на Румбульском мемориале и у памятника Свободы пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и руководство страны. В том числе президент Раймонд Вейонис в 22 часа придет и поставит свечу у памятника Свободы в память латвийских евреев, убитых в Румбуле. В свою очередь глава Сейма Инара Мурниеце приняла участие в мероприятии памяти убитых евреев из Рижского гетто на Румбуле.

Латвийцев призывают собраться вечером 30 ноября у памятника Свободы, чтобы почтить память убитых 77 лет назад в Румбульском лесу евреев.

Rīt 12:00 piemiņas brīdis Rumbulas memoriālā. No 18-23:00 aicinām pie Brīvības pieminekļa nolikt sveces 25 000 izdzēstajām Latvijas ebreju dvēselēm. #Rumbula77 Sīkāk FB. pic.twitter.com/Q5xHB2N6GP — lolita tomsone (@lolifish) November 29, 2018

В прошлые годы несколько сотен человек у памятника Свободы собирались и зажигали свечи, ряды которых растягивались на несколько метров.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу вблизи Риги произошел расстрел более 25 тысяч евреев. За два дня айнзацгруппой «А» с помощью местных коллаборационистов из команды Арайса и латышских националистов было убито около 24 тысяч латвийских евреев из рижского гетто и одной тысячи евреев, привезенных накануне поездом из Германии. Операцией руководил обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих Еккельн.