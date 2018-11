﻿ Ринкевич: расстрел евреев - грустная страница истории Латвии, Mixnews.lv

Общество |

Сегодня Латвия вспоминает тысячи убитых евреев из Рижского гетто. Этот трагичный день служит напоминанием о необходимости борьбы с тоталитарными режимами. Так считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Грустный и трагический день в истории Латвии, мы помним тысячи евреев убитых нацистами в 1941 году в Румбуле. Холокост - это серьезное напоминание всем нам о борьбе с экстремистскими и тоталитарными идеологиями сегодня", - написал политик в Twitter.

Sad and tragic day in the history of Latvia, we remember thousands of Jews killed by Nazis and their local collaborators in 1941 in Rumbula. #Holocaust is a stark reminder to all of us to fight extremist and totalitarian ideologies today #NeverAgain