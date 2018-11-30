﻿ Ринкевич: расстрел евреев - грустная страница истории Латвии, Mixnews.lv

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Ринкевич: расстрел евреев - грустная страница истории Латвии (24)

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Общество | 30 ноября 2018 года, 11:08

Сегодня Латвия вспоминает тысячи убитых евреев из Рижского гетто. Этот трагичный день служит напоминанием о необходимости борьбы с тоталитарными режимами. Так считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Грустный и трагический день в истории Латвии, мы помним тысячи евреев убитых нацистами в 1941 году в Румбуле. Холокост - это серьезное напоминание всем нам о борьбе с экстремистскими и тоталитарными идеологиями сегодня", - написал политик в Twitter.

Сегодня на Румбульском мемориале и у памятника Свободы пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие и руководство страны. В том числе президент Раймонд Вейонис в 22 часа придет и поставит свечу у памятника Свободы в память латвийских евреев, убитых в Румбуле. В свою очередь глава Сейма Инара Мурниеце приняла участие в мероприятии памяти убитых евреев из Рижского гетто на Румбуле.

Латвийцев призывают собраться вечером 30 ноября у памятника Свободы, чтобы почтить память убитых 77 лет назад в Румбульском лесу евреев.

В прошлые годы несколько сотен человек у памятника Свободы собирались и зажигали свечи, ряды которых растягивались на несколько метров.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу вблизи Риги произошел расстрел более 25 тысяч евреев. За два дня айнзацгруппой «А» с помощью местных коллаборационистов из команды Арайса и латышских националистов было убито около 24 тысяч латвийских евреев из рижского гетто и одной тысячи евреев, привезенных накануне поездом из Германии. Операцией руководил обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих Еккельн.

Комментарии 24
Вспомним факельное шествие38 минут назад
А может, для вас, не такая уж и грустная?
И опять же, согласно новейшей истории Латвии, нацисты несли свободу Латвии. Вай нэ?
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Жлобак37 минут назад
Подлое лицемерие,а о наклонностях или вернее,с такими наклонностями прячется в лесу,тварюга!
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Нееет !25 минут назад
Евреи есть,а государство-Израиль.Смотри не перепутай.
Латвию уничтожают сами титульные(как гордо сами себя называют,вплоть до энуреза).
Хохляндии тоже скоро не будет из-за такой же политики.Порошенко скоро добьёт страну.
Люблю смотреть,как идиоты "накидывают верёвку на шею",и сами же медленно затягивают петлю.
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