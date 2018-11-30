﻿ Подрыв безопасности Латвии: Сумарокова лишили доступа к соцсетям, Mixnews.lv

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Латвийский журналист и поэт Дмитрий Сумароков, который 23 ноября был задержан Полицией безопасности вместе с главным редактором IMHOclub.lv Юрием Алексеевым рассказал, что после случившегося он потерял доступ к своим аккаунтам в соцсетях. Об этом Сумароков сообщил на своей новой странице в Facebook.

«Надеюсь, мой временный аккаунт на FB. Непредставившиеся авторы поменяли пароли на мейле sumarokov@gmail.com и фейсбук-аккаунте Dmitry Sumarokov. Восстановить контроль я пока технически не могу.Связано это с недоказанным подозрением в «возможных действиях с целью помощи иностранному государству в его деятельности против Латвийской Республики и т.п.», предъявленным мне Полицией безопасности моей дорогой страны», - написал журналист.

Он добавил, что уверен в своей невиновности и что словосочетание «помощь иностранному государству» не имеет юридического определения.

«Надеюсь, на днях у меня появится адвокат, который объяснит происходящее и норму поведения в данной ситуации», - написал Сумароков.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Полиция безопасности (ПБ) задержала трех человек по подозрению в совершении действий, которые могут расцениваться как пособничество попыткам подрыва безопасности Латвии иностранным государством. Проведены обыски на связанных с ними объектах. К задержанным не применены меры пресечения, связанные с лишением свободы.

Фото: facebook.com/dmitry.sumarokov