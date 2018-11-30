﻿ На следующей неделе ожидается оттепель, Mixnews.lv

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До воскресенья в Латвии сохранится холодная и преимущественно сухая погода, а в понедельник с запада начнут поступать теплые и влажные воздушные массы, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В субботу и воскресенье в Латвии будет облачно, местами пройдет снег. Температура воздуха в воскресенье составит -1..-5 градусов, в Курземе будет немного теплее.

На следующей неделе погодные условия в Латвии будут определять циклоны, которые принесут оттепель и осадки в виде дождя и снега.

Во вторник температура воздуха повысится до +2..+4 градусов на востоке страны и до +6..+8 градусов в Курземе.

В остальные дни недели температура воздуха составит около нуля.

Фото: pixabay.com