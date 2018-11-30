﻿ "18 песенок на столетие Латвии": опубликована распечатка о 350 000 евро за концерт, Mixnews.lv

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Госконтроль потребовал от министерства культуры отчитаться до 31 декабря о тратах на "бесплатный концерт столетия" и световое шоу "Век Солнца", после ажиотажа в социальных сетях по поводу стоимости мероприятия.

Как сообщалось изначально, концерт обошелся латвийским налогоплательщикам в 200 000 евро, позже цифра была скорректирована - 370 000 евро. Тем временем в прессу поступила информация о конкретных тратах на мероприятие, об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

"В четверг поздно вечером редакция NRA получила от бюро столетия Латвии информацию о тратах на концерт в размере 207 001 евро без ПВН. Если прибавить налоги, то выплаты составлили около 250 000 евро. Четверть миллиона за 18 песенок", - пишет издание.

Как пишет портал NRA, к сожалению, полученная информация так зашифрована, что трудно понять, что скрывается за некоторыми позициями, поэтому трудно оценить роль и вклад того или иного участника мероприятия.

"Янис Шипкевицс представлял как творческий коллектив, так и сам выступал в качестве участника музыкального коллектива. Еще один пример: за разработку коммуникационного материала или пресс-релизов кто-то получил на руки 3400 евро. Если посмотреть, за какое время до концерта стала звучать информация о нем, то можно утверждать, что незадолго концерта, а если точнее, то в последний момент. В ранее опубликованных статьях или буклетах о торжествах в честь столетия Латвии такой информации не было", - сказано в публикации издания.

За продюссирование концерта в полном объеме, включая, сбор и демонтаж сцены, сценографии, охраны правопорядка, обеспечение безопасного потока посетителей, уборка территорий и др., компания Ideju institūts получил 150 172 евро (без ПВН). А выплаты за художественную часть концерта (в том числе гонорары солистам, певцам, музыкантам, аранжировщикам, режиссерам, звуковым режиссерам и другим) составили 56 829,12 евро — то есть это те деньги, которые были получены на руки.

Теперь с этим документом может ознакомиться общество.

Шоу представляло из себя музыкально-визуальное представление в шести частях, которое рассказало о создании Латвийского государства с появления идеи до дня нынешнего и завершится подтверждением веры в будущее Латвии, народ и каждого жителя страны.

Фото: instagram.com/explore/tags/mīlestībasvārdā