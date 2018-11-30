﻿ Всемирный диктант по латышскому написали без ошибок 13 человек, Mixnews.lv

Всемирный диктант по латышскому написали без ошибок 13 человек (14)

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Общество | 30 ноября 2018 года, 13:26

Объявлены итоги IV Всемирного диктанта по латышскому языку, который состоялся 3 ноября. Очно и онлайн на сайте Raksti.org в нем приняли участие 1657 человек (1049 и 608 соответственно). Среди 1639 принятых работ нашлось 13 безошибочных, пишет Rus.lsm.lv.

Восемь лучших работ были написаны онлайн (семь в Латвии, одна в Нидерландах), две — очно в Лиепае, по одной — в Риге, Екабпилсе и Елгаве.

Одну из тринадцати лучших работ написала 17-летняя ученица средней школы, а единственную ошибку, написав слово "zeme" с большой буквы, допустила рижанка, которой всего лишь 14 лет.

Среднее количество ошибок в одном диктанте — 11 (четыре орфографических, семь пунктуационных).

Максимальное количество ошибок в одной работе достигло 263. 18 диктантов не были приняты на проверку из-за отсутствия диакритических знаков или потому, что были написаны лишь частично.

Большинство участников в качестве родного языка указали латышский (92% или 1524 человека), 101 человек или 6% — русский, оставшиеся 2% — латгальский, литовский, польский, румынский и эстонский язык.

Фото: pixabay.com

Комментарии 14
Адельфина2 часа назад
У меня, кстати, тоже было на экзамене на категорию С 4 ошибки, - так мне категорию "С" ни за что не дали! А тут глянь, как титульные-то косячат!
Паспорта, может, у граждан латышей отобрать да порвать?
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Таня 2 часа назад
Какая мерзость,наблюдается мной на протяжении многих месяцев от абсолютно без грамотного,лживого,человеконенавистнического типа под именем "Саня"...Уж если ты гадишь все Русское,все Российское,Власть этой страны и даже Президента,то какого лешего Пишешь По-русски...Ты Тварь Безродная изьясняйся тогда на других языках, если вообще,тебе доступно какое-либо соображение... Непонятно только,сколь долго можно терпеть и читать,а главное,кому приходить мысль это публиковать...А Все Молчат..Мрак...
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Патриот2 часа назад
Слава Шадурику! Слава тупым латышам - фашистам, нацистам! Слава Латвии которой нет!
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