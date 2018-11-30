﻿ Всемирный диктант по латышскому написали без ошибок 13 человек, Mixnews.lv

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Объявлены итоги IV Всемирного диктанта по латышскому языку, который состоялся 3 ноября. Очно и онлайн на сайте Raksti.org в нем приняли участие 1657 человек (1049 и 608 соответственно). Среди 1639 принятых работ нашлось 13 безошибочных, пишет Rus.lsm.lv.

Восемь лучших работ были написаны онлайн (семь в Латвии, одна в Нидерландах), две — очно в Лиепае, по одной — в Риге, Екабпилсе и Елгаве.

Одну из тринадцати лучших работ написала 17-летняя ученица средней школы, а единственную ошибку, написав слово "zeme" с большой буквы, допустила рижанка, которой всего лишь 14 лет.

Среднее количество ошибок в одном диктанте — 11 (четыре орфографических, семь пунктуационных).

Максимальное количество ошибок в одной работе достигло 263. 18 диктантов не были приняты на проверку из-за отсутствия диакритических знаков или потому, что были написаны лишь частично.

Большинство участников в качестве родного языка указали латышский (92% или 1524 человека), 101 человек или 6% — русский, оставшиеся 2% — латгальский, литовский, польский, румынский и эстонский язык.

Фото: pixabay.com