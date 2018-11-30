﻿ Доклад: почти половина региональных дорог Латвии в очень плохом состоянии, Mixnews.lv

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В Латвии около 25% главных и более 40% региональных и местных государственных автодорог находятся в плохом и очень плохом состоянии, сообщает председатель правления Latvijas Ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

LCB вручило председателю Сейма Инаре Мурниеце портфель с документами о состоянии государственных автодорог, призвав уделить особое внимание разделу проекта госбюджета о финансировании государственных автодорог.

В письме Берзиньш подчеркивает, что ситуация печальна - с 2003 года, когда был ликвидирован Фонд государственных автодорог, отрасль работает в условиях неопределенности и находится в неведении о завтрашнем дне.

Он указал, что Кабинет министров в 2013 году утвердил программу приведения в порядок государственных автодорог, согласно которой из фондов ЕС с 2014 по 2020 гг. в приведение дорог в порядок должно было быть вложено 1,517 млрд евро, однако фактическое финансирование из основного госбюджета составило 662,3 млн евро.

В письме отмечается, что с 2014 года состояния местных государственных автодорог практически не изменилось, а ощутимые улучшения ожидаются лишь на главных государственных автодорогах.

Фото: segodnya.ua