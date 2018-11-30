﻿ Доклад: почти половина региональных дорог Латвии в очень плохом состоянии, Mixnews.lv

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Доклад: почти половина региональных дорог Латвии в очень плохом состоянии (16)

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Общество | 30 ноября 2018 года, 14:16

В Латвии около 25% главных и более 40% региональных и местных государственных автодорог находятся в плохом и очень плохом состоянии, сообщает председатель правления Latvijas Ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

LCB вручило председателю Сейма Инаре Мурниеце портфель с документами о состоянии государственных автодорог, призвав уделить особое внимание разделу проекта госбюджета о финансировании государственных автодорог.

В письме Берзиньш подчеркивает, что ситуация печальна - с 2003 года, когда был ликвидирован Фонд государственных автодорог, отрасль работает в условиях неопределенности и находится в неведении о завтрашнем дне.

Он указал, что Кабинет министров в 2013 году утвердил программу приведения в порядок государственных автодорог, согласно которой из фондов ЕС с 2014 по 2020 гг. в приведение дорог в порядок должно было быть вложено 1,517 млрд евро, однако фактическое финансирование из основного госбюджета составило 662,3 млн евро.

В письме отмечается, что с 2014 года состояния местных государственных автодорог практически не изменилось, а ощутимые улучшения ожидаются лишь на главных государственных автодорогах.

Фото: segodnya.ua

Комментарии 16
Опять1 час назад
Сново вылез одержимый пыней и россиюшкой долбоеб.Иди вздрочни на свои фетиши, что-ли-здесь как бы новости про латвию
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Добрый добрый день1 час назад
Тоже мне доклад, половина страны даже не в курсе где такие дороги и куда они ведут. Да и пофигу, все патриоты с конечных маршрутов уехали, остались упоротый электорат и алкаши. Им самая тема ЭКО транспорт, телегу запрягать и на ярмарку в райцентр.
Вукраине и окраине ещё хуже, Потройло с бандой все растащил.
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Well1 час назад
Пожаловаться хозяевам и пусть те объявляют Путину санкции! Или пусть Путин построит дороги маленькой Латвии!!!!
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