﻿ Отец умершего младенца: нам никто не сказал о важности витамина К, Mixnews.lv

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В среду 28 ноября в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) сообщили о том, что в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок. Родители одного из этих малышей рассказали LTV, что врачи ни при рождении, ни месяц спустя не сочли нужным дать ребенку витамин К.

"О витамине К и речи не было. Реаниматолог в Детской больнице сказал, что эта прививка спасла бы. Не нужно концентрироваться на том, что было после рождения. Это можно было и позже сделать. Это я хочу особо выделить", - подчеркнул отец ребенка.

Младенец появился на свет в Доме рождения Harmonija. Он оборудован как любой роддом, и единственное, чего там не делают, это прививка от туберкулеза.

Акушерка Айя Микова отказалась комментировать, разъяснили ли в роддоме родителям новорожденного, каково значение витамина К.

"Витамин К получают только дети, появившиеся на свет в результате тяжелых родов или недоношенные. В остальных случаях обсуждают с родителями. Если родители отказываются, силком витамин К не дают!" - заявила Микова.

По словам отца, семейный врач дала ребенку направление на прививку от туберкулеза, но про витамин К даже не упомянула.

"Мы знали, что в роддоме не дают. Мы не знали о его важности. Именно поэтому мы у семейного врача спросили. Она ответила: если после родов не давали, значит, нет нужды!" - говорит безутешный отец.

Как подчеркнула старший врач больницы Ренате Снипе, эффективность витамина К доказана десятилетиями медицинской практики на десятках тысяч случаев – он снижает младенческую смертность.

"В связи с этим у нас нет права принимать индивидуальные решения и угрожать жизни и здоровью. И мы ответственные перед всеми родителями. У родителей есть право нам довериться и на нас положиться. Поэтому мы все коллег призываем следовать всем руководствам и не рисковать, когда цена – жизнь ребенка", - сказал врач.

В Рижском роддоме дозу витамина К при первом осмотре после рождения получают абсолютно все дети по умолчанию – эта мера введена как обязательная после смерти новорожденного восемь лет назад. По словам главного неонатолога роддома Инесе Блёдниеце, правилами Кабинета министров оговорено, что важно получение младенцем трех доз: при рождении, через неделю и в возрасте одного месяца.

Купить капли витамина можно в аптеке по рецепту врача. Одна доза стоит 48 центов.

Фото: pexels.com