﻿ План выполнен: на дорогах Латвии установлены 100 фоторадаров, Mixnews.lv

План выполнен: на дорогах Латвии установлены 100 фоторадаров (9)
На латвийских автодорогах установлен последний стационарный фоторадар, таким образом Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) выполнила утвержденный правительством план до конца 2018 года установить на дорогах 100 стационарных фоторадаров, сообщили в CSDD.
Стационарные фоторадары уже доказали свою эффективность - общее количество ДТП вблизи радаров уменьшилось на 47%, а тяжелых ДТП - на 45%, отмечает CSDD.
Правительство решит, продолжать ли установку стационарных фоторадаров на латвийских дорогах.
Места установки фоторадаров согласованы CSDD с Госполицией, ГАО "Латвияс валстс цели" и местными самоуправлениями.
CSDD планирует в ближайшее время реализовать в Латвии пилотный проект для контроля средней скорости движения. Первоначально проект будет реализован на шоссе Тинужи-Кокнесе, и если он окажется успешным, то такие системы будут установлены и на других участках дорог.