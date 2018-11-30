﻿ План выполнен: на дорогах Латвии установлены 100 фоторадаров, Mixnews.lv

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На латвийских автодорогах установлен последний стационарный фоторадар, таким образом Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) выполнила утвержденный правительством план до конца 2018 года установить на дорогах 100 стационарных фоторадаров, сообщили в CSDD.

Стационарные фоторадары уже доказали свою эффективность - общее количество ДТП вблизи радаров уменьшилось на 47%, а тяжелых ДТП - на 45%, отмечает CSDD.

Правительство решит, продолжать ли установку стационарных фоторадаров на латвийских дорогах.

Места установки фоторадаров согласованы CSDD с Госполицией, ГАО "Латвияс валстс цели" и местными самоуправлениями.

CSDD планирует в ближайшее время реализовать в Латвии пилотный проект для контроля средней скорости движения. Первоначально проект будет реализован на шоссе Тинужи-Кокнесе, и если он окажется успешным, то такие системы будут установлены и на других участках дорог.