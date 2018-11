﻿ Тысячи свечей зажжены у памятника Свободы в память о жертвах Холокоста, Mixnews.lv

Общество |

У памятника Свободы проходит акция, в ходе которой латвийцы приносят и зажигают свечи, таким образом отдавая дань памяти убитым 77 лет назад в Румбульском лесу 25 000 евреев.

Ранее на месте массового расстрела евреев в Румбульском лесу также состоялось памятное мероприятия, в которых приняли участие политики, общественные деятели, руководство еврейской общины Латвии, представители дипломатического корпуса.

Pirms Rumbulas piemiņas ceremonijas. #Rumbula77 Liecina Marģers Vestermanis, kura ģimene - māte un māsa, brāli nošāva Biķerniekos. Reti jau pasākumos ir vairs dzīvi holokausta liecinieki. pic.twitter.com/bBc9uHvo6d — lolita tomsone (@lolifish) November 30, 2018

Этот трагичный день служит напоминанием о необходимости борьбы с тоталитарными режимами. Ранее написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Sad and tragic day in the history of Latvia, we remember thousands of Jews killed by Nazis and their local collaborators in 1941 in Rumbula. #Holocaust is a stark reminder to all of us to fight extremist and totalitarian ideologies today #NeverAgain — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 30, 2018

Пользователи соцсетей публикуют снимки с памятных мероприятий

Одна из организаторов мероприятия, директор мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне опубликовала снимки и благодарность всем, кто пришел и почтил память невинно погибших людей.

Reizēm klušēšana ir zelts, bet reizēm tā ir traģēdija. Šodien Rumbulā godinājām1941.gadā iznīcināto Rīgas geto ieslodzīto piemiņu. pic.twitter.com/7umPYElnE8 — Artis Pabriks (@Pabriks) November 30, 2018

Ein trauriger und tragischer Tag in der Geschichte Lettlands. Heute gedenken wir der Tausenden jüdischen Opfer, die 1941 im Wald von Rumbula von den Nazis und lokalen Kollaborateuren ermordet wurden #niewieder https://t.co/CAN1p5owZg — Latvia in Germany (@LettlandinDE) November 30, 2018

Commemoration ceremony at the Rumbula forest memorial. 26,000 people lost their lives here in 1941 mass killings of Jews. #Rumbula77 #NeverAgain pic.twitter.com/6oKdqLYWZ7 — Irish Embassy Riga (@IrelandEmbLat) November 30, 2018

Remembering Rumbula massacre that took the lives of 25 thousand Jews in 1941. Never again. #Holocaust #NeverAgain pic.twitter.com/hiwt2Odqq7 — Dace Akule (@DaceAkule) November 30, 2018

Ļaunuma uzvarai pietiek ar to, ka labi cilvēki neko nedara vai dara nepietiekami - Rumbulā pirms 77 gadiem un šodien — Kristine (@KristinJaunzeme) November 30, 2018

Šovakar vairāki desmiti cilvēku pie Brīvības pieminekļa noliek svecītes Rumbulā noslepkavoto Latvijas ebreju piemiņai. pic.twitter.com/LK8qGx0BPj — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 30, 2018

30 de noviembre de 1941: masacre de Rumbula. En 2 días no consecutivos mueren 25,000 judíos en el camino al bosque de Rumbula cerca de Riga, Letonia. Excepto por la masacre de Babi Yar en Ucrania, fue la mayor atrocidad del Holocausto hasta la operación en los campos. #WWII #WW2 pic.twitter.com/j7y4qiCEYA — World War II (@TheWWll) November 30, 2018

Šodien mēs pie Brīvības pieminekļa nolikām sveces, pieminot Rumbulas mežā noslepkavotos 26 000 līdzcilvēkus. Vēsture ir jāzina, lai ar lielāku izpratni veidotu Latviju, kurā visu izcelsmju cilvēki iestājas viens par otru, nevis pret otru. pic.twitter.com/e0N8lQha8n — Attīstībai / Par! (@AttistibaiPar) November 30, 2018

Hundreds of candles lit at the Freedom Monument in Rīga honor the memory of 25 000 Latvian citizens and 1 000 German Jews. They were killed just because they were Jews - by Nazis and their local collaborators in Rumbula during 2 days in 1941. #NeverAgain #Holocaust pic.twitter.com/9pV4YFay6r — Janis Mazeiks (@JanisMazeiks) November 30, 2018

В прошлые годы несколько сотен человек у памятника Свободы собирались и зажигали свечи, ряды которых растягивались на несколько метров.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу вблизи Риги произошел расстрел более 25 тысяч евреев. За два дня айнзацгруппой «А» с помощью местных коллаборационистов из команды Арайса и латышских националистов было убито около 24 тысяч латвийских евреев из рижского гетто и одной тысячи евреев, привезенных накануне поездом из Германии. Операцией руководил обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих Еккельн.

