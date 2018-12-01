﻿ Каждый пятый латвиец с ВИЧ не рассказывает об этом своей семье, Mixnews.lv

Общество |

Согласно промежуточным результатам исследования "Стигма ВИЧ", опасаясь осуждения со стороны общества, примерно пятая часть (18%) латвийцев с диагнозом ВИЧ выбирают скрывать свое состояние здоровья, не говоря об этом членам семьи.

Группа поддержки больных ВИЧ и СПИДом AGIHAS в этом году проводит в Латвии исследование "Индекс стигматизации ВИЧ-инфицированных", во время которого по принципу "подобный спрашивает у подобного" опрашиваются лица, живущие с ВИЧ.

402 респондента в Латвии ответили на вопросы о получении услуг здравоохранения, о месте работы, об отношении в семье и в кругу друзей, а также на другие вопросы о качестве жизни.

18% пациентов о своем ВИЧ-статусе не рассказывают даже семье, 24% не рассказывают друзьям, а 92% — работодателям. При этом 26-43% опрошенных признались, что из-за ВИЧ-статуса чувствуют себя виноватыми, менее самоуверенными, отказываются от построения отношений и посещения общественных мероприятий.

По данным на 1 июля этого года, в Латвии проживает 5 576 человек в ВИЧ, а по данным исследования международного проекта HERMETIC, истинное количество зараженных в Латвии на 1 800 человек больше.

В 2017 году в Латвии был констатирован 371 новый случай ВИЧ, и Латвия по этому показателю занимает 1-е место в Евросоюзе.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель – борьба с общественными предрассудками и отрицательным отношением к людям с ВИЧ и СПИДом.

Фото: medicalnewstoday.com