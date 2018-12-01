﻿ В Риге за три года на 160 детдомовцев стало меньше, Mixnews.lv

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За последние три года число воспитанников детдомов в Риге сократилось на 159, сообщила представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

В 2013 году в семи филиалах Рижского муниципального детско-юношеского центра содержалось 357, в 2015 году - 305, в сейчас - 146 детей.

"С 2016 года мы практикуем такой подход, что дети сначала помещаются в муниципальный центр, если нет другой приближенной к семейной среде альтернативы. Затем детей перемещают в три других детдома, где реализуется модель опеки, приближенной к семейной среде", - рассказала Брице.

Она отметила, что все муниципальные детдома в Риге - семейного типа, то есть дети живут не "в стаях", а каждым шести-семи воспитанникам выделена "мама", которая помогает им выполнять домашнюю работу, готовит вместе с ними еду и помогает им осваивать другие необходимые бытовые навыки.

Сократилось и число рижан, воспитывающихся в детдомах за пределами Риги. У Рижской думы заключены договоры об оказании услуг длительной социальной опеки и социальной реабилитации с девятью организациями, находящимися за пределами столицы. Эти договоры предусматривают обеспечение необходимых услуг 97 рижским детям и подросткам.

Планируется, что Грашском детском поселке в следующем году продолжат находиться 23 ребенка, в поселках Латвийской ассоциации детских поселков SOS в Валмиере и Ислице - 25 детей, в обществе Centrs Elizabete в Елгаве - семь детей, в семейном кризисном центре Dzeguzīte в Кокнесском крае - два ребенка, в реабилитационном центре Zīles Алойского края в Бривземникской волости - четыре, в Тискадском детском доме в Резекненском крае - один ребенок.

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