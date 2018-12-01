﻿ Maxima признана лучшим работодателем в Латвии, Mixnews.lv

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Maxima Latvija - ведущая сеть розничной торговли продуктами питания в Латвии, уже третий год подряд признана лучшим работодателем страны на церемонии награждения предприятий, которую проводит газета Dienas Bizness.

Maxima Latvija в этом году дополнительно инвестировала более 8 млн евро в улучшение благополучия сотрудников, развитие профессиональных компетенций, рост заработной платы и улучшение условий труда.

"Эта награда является признанием и для наших работников, и для постоянных клиентов, совершающих покупки в магазинах Maxima", - сказал член правления Maxima Latvija Янис Ванагс.

В Maxima Latvija работают 7500 профессионалов почти в 200 магазинах по всей Латвии.

Вручение наград TOP 500 – это совместный проект газеты Dienas Bizness и Lursoft. В этом году церемония вручения наград проходит уже в 22-й раз.