﻿ На Домской площади зажгут главную рождественскую елку, Mixnews.lv

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Сегодня в 17.00 на Домской площади будет зажжена главная рождественская елка латвийской столицы, сообщила исполнительный директор ООО Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš Ингуна Вуцена.

Рождественская ярмарка на Домской площади открылась 1 декабря и продлится до 6 января. Здесь рижане и гости города могут приобрести подарки, изделия народных ремесленников и другие товары, отведать зимнее угощение, предусмотрена также обширная программа праздничных мероприятий.

По пятницам вечером будут выступать диджеи Pieci.lv, по субботам - фольклорные ансамбли и участники "Рижского клуба танцев", по воскресеньям запланированы вечера акустической музыки с участием Rahu The Fool, Sudden Lights, Rihards Libietis Trio и других музыкантов.

В выходные и праздничные дни на ярмарке можно будет встретить Деда Мороза и гномов, покататься на пони и детской карусели, попробовать испечь piparkūkas и поучаствовать в других мастер-классах.