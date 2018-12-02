﻿ Скользкие улицы: в результате падения несколько человек получили травмы, Mixnews.lv

Скользкие улицы: в результате падения несколько человек получили травмы
Общество | 2 декабря 2018 года, 13:29
В субботу три женщины были доставлены в больницы с травмами, полученными в результате падения на скользких тротуарах, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.
В Видземе на скользком тротуаре упала и получила травмы головы и бедра 63-летняя женщина, а также 73-летняя женщина в результате падения травмировала голову и руку, в Латгале 66-летняя женщина, упав на скользком тротуаре, повредила руку.
Все пострадавшие были доставлены в больницы.
За прошедшие сутки медики СНМП 818 раз выезжали на вызовы, 152 из которых были связаны с травмами.
Фото: facebook.com/NMPdienests