﻿ Пенсионерка хотела подарить квартиру думе в обмен на место в cоццентре, Mixnews.lv

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Жительница Балдонского края решила подарить самоуправлению свою квартиру в обмен на место в пансионате. В соцслужбе это назвали жестом доброй воли, поскольку место в соццентре одинокой пожилой женщине полагается и так, сообщает LSM.LV со ссылкой на Zemgales reģionālā televīzija.

Место в центре социальной опеки стоит около 600 евро в месяц. В случае нуждающейся одинокой пенсионерки разницу между пенсией и стоимостью услуг, согласно закону, должен покрывать край. С началом нового отопительного сезона женщина решила свою квартиру подарить краевой думе — в обмен на место в центре.

"Самоуправление предоставило бы пенсионерке услугу в любом случае. Принятие этой квартиры в подарок — действительно небывалый случай, и написать такое заявление — решение человека", — сказала глава краевой соцслужбы Ингуна Смилдзиня.

На внеочередном заседании в октябре депутаты решили принять подарок. Однако на встрече, состоявшейся во вторник, решение отменили — оказалось, что в этом случае нарушается закон о предотвращении конфликта интересов.

"Юрист связалась с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, и оказалось, что, принимая любой подарок, хоть рождественский пакетик, мы в течение двух лет не можем решать дела, которые связаны с человеком, поскольку получается конфликт интересов. Поэтому, чтобы обеспечить место в соццентре, мы как самоуправление отказались от подарка", — отметил депутат краевой думы Раймонд Аудзерс.

Фото: flickr.com/Kelly N Ruf