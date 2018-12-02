﻿ Ледяной дождь и метель обрушатся на город в понедельник, Mixnews.lv

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В понедельник утром и днем на всей территории Латвии начиная с юго-запада возможны осадки в виде снега и метель, местами - гололед и ледяной дождь, который в западной части страны сменится небольшим дождем.

Синоптики прогнозируют также дымку, во второй половине дня - туман. Будет облачно, дороги могут обледенеть.

Скорость южного, юго-восточного ветра в порывах будет достигать 8-13 м/сек.. Температура воздуха ночью и днем постепенно повысится и вечером достигнет -1..+3 градусов, а на западном Курземском морском побережье - +4..+7 градусов.

В Риге в понедельник будет облачно, возможна дымка. Ночью существенных осадков не ожидается, днем возможна небольшая метель, переходящая в гололед и моросящий дождь. Юго-восточный ветер в порывах усилится до 11 м/сек., температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Фото: flickr.com/Trieu Hugo